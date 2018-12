Martin Wagner als BR-Hörfunkdirektor bestätigt

[München] Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat der Wiederberufung von Martin Wagner als Hörfunkdirektor zugestimmt. Der neue Vertrag beginnt am 1. Mai 2019 und endet am 30. Juni 2020 (Eintritt in den Ruhestand). Martin Wagner ist seit dem 1. Mai 2014 Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks. Seitdem hat er seinen Bereich mit strategischem Weitblick umgebaut und tiefgreifende Veränderungen vorgenommen. Besonders erfolgreich war er mit der Umsetzung der „Wellenstrategie Hörfunk.“ Dazu gehören die Weiterentwicklung von Bayern 1 und Bayern 3, die Gründung der Volksmusikwelle BR Heimat und die Weiterentwicklung von BR Klassik zu einer trimedialen Marke.

