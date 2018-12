Ulrich Wilhelm als Vertreter von ARD und ZDF wiederberufen

[München] Der ARD-Vorsitzende und BR-Intendant Ulrich Wilhelm ist als Vertreter von ARD und ZDF im Executive Board der Europäischen Rundfunkunion (EBU) bestätigt worden. Die EBU-Generalversammlung in Genf wählte Wilhelm zum 1. Januar 2019 für eine vierte Amtszeit ins oberste Entscheidungsgremium der EBU. Das elfköpfige Gremium trifft sich etwa sieben Mal pro Jahr und legt die Strategie der EBU, u.a. in wichtigen medienpolitischen Fragen, fest. Die EBU vertritt die gemeinsamen Interessen der öffentlich-rechtlichen Sender in Europa. Darüber hinaus treibt sie digitale Innovationen im Rundfunk aktiv voran und dient ihren Mitgliedern als Plattform für Erfahrungsaustausch und zur Durchführung kooperativer Projekte wie dem Austausch von Nachrichtenbeiträgen und Konzertmitschnitten. Auch der gemeinsame Sportrechteerwerb gehört zu den EBU-Aufgaben. Wilhelm gehört dem Gremium seit Anfang 2013 an.

