EU-Parlament unterstützt digitales Radio im Auto

[London] Das Europäische Parlament hat heute auf seiner Tagung für die Annahme des neuen „European Electronic Communications Code“ gestimmt. Gemäß dieser Richtlinie müssen alle neuen Autoradios in der EU digitales terrestrisches Radio empfangen können. Nach der Billigung durch das Parlament muss noch die förmliche Genehmigung durch den Rat erfolgen sowie die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union. Erst dann tritt die Richtlinie in Kraft. Diese Schritte werden voraussichtlich Anfang 2019 abgeschlossen sein. Danach müssen diese Vorschriften innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht umgesetzt werden und alle neuen Autoradios, die in der EU zum Verkauf oder zur Miete angeboten werden, müssen der Richtlinie entsprechen.

zum European Electronic Communications Code