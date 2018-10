MEIN LIEBLINGSRADIO – neuer Radiosender aus Nürnberg

[Nürnberg] Ab Mittwoch (10/10) erweitert MEIN LIEBLINGSRADIO das digitale Programmangebot des Funkhauses Nürnberg. Zu hören ist der neue Digitalsender im lokalen DAB+ Multiplex Nürnberg. Gesendet werden ausschließlich Hits, die in diesem Jahrtausend entstanden sind. Der Schwerpunkt liegt auf deutscher Musik, aber auch internationale Tophits sind vertreten. Für die nötigen Informationen sorgen im Tagesprogramm halbstündliche Nachrichten aus Deutschland, der Welt und der Metropolregion Nürnberg. MEIN LIEBLINGSRADIO richtet sich vor allem an junge und junggebliebene Frauen und Männer, die den Sender ebenfalls via App und Livestream empfangen und mit ihm über Facebook, Instagram und Co. interagieren können. Die Macher der derzeit erfolgreichsten Lokalradios in Franken, Flo Kerscher von Hit Radio N1 und Sigi Hoga von Radio F sorgen für den einzigartigen Musikmix. Produziert wird MEIN LIEBLINGSRADIO in den Studios des Funkhauses Nürnberg. Dessen Geschäftsführer Alexander Koller sieht den neuen Sender als ideale Ergänzung zu den bestens etablierten Programmen Charivari 98.6, Radio F, Gong 97.1 und Hit Radio N1: „Zusammen mit MEIN LIEBLINGSRADIO bieten wir für unsere Hörer ein außergewöhnlich vielfältiges Musikangebot, bei dem für nahezu jeden Geschmack etwas dabei ist.“ Das neue Programm ersetzt auf DAB+ das bisher ausgestrahlte Programm „Pirate Gong“.

