EBU begrüßt Erweiterung der Must-Carry-Regeln

[Genf] Die EBU begrüßte das heutige Votum des Europäischen Parlaments, das die bestehenden Must-Carry-Regeln aktualisiert und für eine größere Auswahl frei empfangbarer Radioinhalte im mobilen Bereich sorgen soll. Bei der Abstimmung im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) des Europäischen Parlaments wurde offiziell ein neuer EU-Kodex für elektronische Kommunikation angenommen. Der Kodex unterstützt den Übergang zum Digitalradio und eröffnet Fernsehveranstaltern und Zuschauern neue Möglichkeiten. Sie enthält neue Bestimmungen, nach denen Empfänger, die in neuen Personenkraftwagen in der EU eingebaut werden, in der Lage sein müssen, zumindest einen digitalen terrestrischen Rundfunkempfang zu ermöglichen.

