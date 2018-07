Lokalnetz für DAB+ in Augsburg bekommt Zuwachs

[München] Die Empfangssituation für die lokalen DAB+-Radiostationen in Augsburg verbessert sich Anfang Juli 2018. Dann nimmt die Bayern Digital Radio GmbH zwischen Donauwörth und Nördlingen mit dem Sender Hühnerberg (7,1 kW) einen neuen Standort in Betrieb. Von der Verbesserung der Reichweite profitieren folgende Programme: HITRADIO RT1, MEGA 80´s, MEGA RADIO, PN Eins Urban, Radio Augsburg, Radio Fantasy, RADIO FANTASY LOUNGE, Radio Galaxy, Radio Ilmwelle, RT1 IN THE MIX und Smart Radio. Für den Nutzer von DAB+ – vor allem in den neuen Versorgungsgebieten – wird ein Sendersuchlauf am Empfangsgerät empfohlen. Mit dem zweiten Standort wird der bereits seit 1999 in Betrieb befindlicher Sender am Hotelturm Augsburg ergänzt, dessen Leistung zusätzlich von 4 auf 6,3 kW erhöht wird. Die Versorgung wird damit für die kreisfreie Stadt Augsburg und die Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg, Dillingen an der Donau und Donau-Ries optimiert. Nach Inbetriebnahme der Anlage werden etwa 98 Prozent der 890.000 Einwohner dieser Landkreise unterwegs und mobil mit den DAB+-Programmen aus der Region versorgt. Für ca. 70% der Bevölkerung sollte eine Versorgung in der Wohnung möglich sein.

