Drei neue DAB+-Sendeanlage in Bayern

[München] Der Bayerische Rundfunk erweitert heute das landesweite Netz (11D) um einen DAB+-Sender in Wasserburg. Dadurch verbessert sich der Empfang der Stationen ANTENNE BAYERN, BAYERN 1 Oberbayern, BAYERN 1 Niederbayern und Oberpfalz, BAYERN 1 Schwaben, Bayern 2 Süd, BAYERN 3, BR Klassik, B5 aktuell, B5 plus, Bayern plus, BR Heimat, und PULS. Gleichzeitig wird das Regionalnetz Oberbayern/Schwaben (10A) um weitere zwei Sender am Untersberg und in Wasserburg erweitert. Davon profitieren wiederum die Stationen von Absolut Hot, egoFM, KULTRADIO, ROCK ANTENNE und die Regionalsendungen von Bayern 1 und Bayern 2 sowie BR Verkehr.