DAB+ im Freistaat auf Wachstumskurs

[München] Die Ergebnisse der Funkanalyse Bayern 2018 liegen vor und werden am Dienstag, den 3. Juli 2018, auf den Lokalrundfunktagen in Nürnberg vorgestellt. Demnach haben 26,1 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren in Bayern in ihrem Haushalt mindestens ein DAB+-Empfangsgerät, d.h. rund 2,9 Millionen Personen ab 14 Jahren verfügen mittlerweile über mindestens ein DAB+-Empfangsgerät in der Wohnung oder im Auto. Der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr beträgt 30 Prozent. Knapp 1,6 Millionen Personen können 2018 DAB+-Programme im Auto hören – eine Steigerung von 145 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nicht nur die Ausstattung mit DAB+-Empfangsgeräten, auch die Nutzung von DAB+ ist gestiegen: 15,0 Prozent der Bevölkerung hören mittlerweile an einem durchschnittlichen Werktag Digitalradio, während es 2017 erst 11,7 Prozent waren. Mit der zunehmenden DAB+-Marktdurchdringung geht offenbar ein Rückgang der Radionutzung über UKW einher. 2017 hörten noch 80 Prozent der Bevölkerung an einem durchschnittlichen Werktag Radio über UKW, 2018 sind es nur noch 75,1 Prozent. Internetradio nutzen 2018 13,4 Prozent nach 13,0 Prozent im Vorjahr.

