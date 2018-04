[Stuttgart] Am 10. April 2018 wurde der DAB-Sender am Senderstandort „Villingen Schwenningen“ auf Kanal 8D in Betrieb genommen. Damit verbessert sich die DAB-Versorgung für die Programme SWR1, SWR2, SWR3, SWR4, SWR Aktuell und DASDING im Bereich Schwarzwald-Baar-Heuberg und in den angrenzenden Gebieten. Zum Empfang der Digitalradio Programme über diesen Kanal, sollte ein Sendersuchlauf durchgeführt werden.

