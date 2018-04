Albrecht Audio erweitert sein Sortiment an DAB+ Autoradio Adaptern

[Dreieich / Lütjensee] Albrecht Audio hat seine Digitalradio Adapter Familie erweitert. Der neue DR 56+ zeichnet sich durch ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus, da das leistungsstarke Gerät neben exzellentem Digitalradioempfang auch die Musikübertragung per Bluetooth vom Smartphone aus oder über microSD Speicherkarte ermöglicht. Dazu fungiert der Adapter nach Kopplung mit dem Mobiltelefon auch als Freisprechanlage im Fahrzeug. Die Verbindung zwischen Adapter und Radio wird kabellos via FM-Transmitter oder per AUX-Anschluss hergestellt. Dank der automatischen Senderverfolgung „Service Follow“ ist ein kontinuierlicher Empfang auch bei weiteren Fahrten gesichert. Im Lieferumfang enthalten ist eine Saugnapfhalterung sowie eine aktive DAB+ Antenne. Der Albrecht DR 56+ ist ab sofort zum UVP von 99,90 Euro im Fachhandel erhältlich.

