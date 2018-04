Kabelumstieg in Bayern: Was Zuschauer und Hörer jetzt beachten müssen

[München] Wer in Bayern noch analoges Fernsehen schaut und/oder analoges UKW-Kabelradio nutzt, muss in diesem Jahr auf den Digitalempfang umsteigen. Nach der Umstellung des Antennen- und Satellitenfernsehens auf digitalen Empfang wird in Bayern bis zum 31. Dezember 2018 nun auch das Kabel vollständig digitalisiert. Wie Zuschauer und Radiohörer erfahren, ob sie betroffen sind und was sie beachten müssen, hat die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) auf ihrer Website veröffentlicht. Nach dem Auftakt in der Region Landshut und Dingolfing am 9. Januar 2018 stellt der Kabelnetzbetreiber Vodafone am 15. Mai den Kabelempfang in der Region Nürnberg um. Zwischen 23. April und 7. Mai erfolgt der Umstieg in einigen kleineren Kabelnetzen. Weitere Umstellungen werden ab August stattfinden.

