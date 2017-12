MEDIA BROADCAST: UKW-Infrastrukturverkauf erfolgreich abgeschlossen

[Köln] MEDIA BROADCAST hat in einem mehrstufigen Verkaufsprozess für alle ihre UKW-Antennen Käufer gefunden. Der nahtlose Fortbestand der UKW-Verbreitung in Deutschland ist dadurch sichergestellt. Damit beendet das Unternehmen den Verkauf ihrer UKW-Infrastruktur in Deutschland und wird sich zukünftig auf digitale Übertragungsplattformen für Radio und Fernsehen sowie Serviceleistungen konzentrieren. „Wir werden uns nun im Rahmen unserer Digitalstrategie voll auf die Wachstumsfelder digitalterrestrisches Fernsehen (DVB-T2 HD, freenet TV) sowie Digitalradio (DAB+) konzentrieren“ kommentierte Wolfgang Breuer, Vorsitzender der Geschäftsführung der MEDIA BROADCAST. Wie der BLM-Präsident Schneider mitteilte sollen in Bayern die 230 UKW-Sender für den privaten Hörfunk in Abstimmung mit den Anbietern von der Bayerischen Medientechnik (BMT) erworben und dann in den nächsten Jahren betrieben werden. Die BMT hat zusammen mit der Landeszentrale zwischenzeitlich einen Großteil der Kaufverträge mit der Media Broadcast verhandelt.

