In Dingolfing geht das BR-Programmangebot via DAB+ on air

[München] Der Bayerische Rundfunk nimmt am 20. Dezember eine DAB+ Senderanlage in Niederbayern für die Stadt Dingolfing und Umgebung in Betrieb. Das bayernweite DAB+ Sendernetz (Kanal 11 D) vergrößert sich dadurch zum Jahresende auf jetzt 49 Standorte. In der Stadt Dingolfing und der näheren Umgebung verbessert sich der DAB+ Empfang und ist künftig auch innerhalb von Gebäuden möglich. Alle Besitzer eines DAB-Radios sollten einen Sendersuchlauf machen, erst dann können sie das neu aufgeschaltete BR-Programmangebot nutzen. Für 2018 plant der BR eine zusätzliche DAB+ Sendeanlage für das Regionalnetz Niederbayern am Standort Dingolfing in Betrieb zu nehmen: Das Programmangebot mit privaten und regionalen Programmen wird in der Region dadurch noch vielfältiger.

zur Pressemeldung