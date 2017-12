Zum Jahresende: Erneut verbesserter DAB+ Empfang in Bayern

[München] Der Bayerische Rundfunk vergrößerte am 14. Dezember mit einer neuen DAB+ Sendeanlage am Wallberg, Tegernsee, sein bayernweites DAB+ Sendernetz (Kanal 11 D) auf insgesamt 48 Standorte. Bereits am 8. Dezember wurde auch der Empfang regionaler Angebote in Mittelfranken durch eine neue Sendeanlage am Standort Hesselberg (Kanal 8 C) verbessert. Um von der neuen DAB+ Versorgung profitieren zu können, müssen DAB+ Hörer in den neu versorgten Regionen im Tegernseer Tal sowie im Landkreis Ansbach einen Sendersuchlauf an ihren DAB+ Radiogeräten starten. Dadurch wird das digitale Programmbouquet mit zehn Programmen des BR, regionalen Programmangeboten sowie Angeboten privater Radioveranstalter vom Gerät eingelesen.

