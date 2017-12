[Oslo] Norwegen hat einen historischen Wechsel von analogen zu digitalen Rundfunk vollzogen. National ausgestrahlte Radioprogramme haben am Mittwoch, den 13. Dezember auch in den letzten Regionen (Troms, Finnmark und Svalbard) das analoge Signal abgeschaltet und sind nun exklusiv via DAB+ zu empfangen. Norwegen hat aktuell 31 nationale Radiostationen über DAB+ on air. Im Vergleich dazu gab es 5 Stationen auf UKW.

