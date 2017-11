Entspannen und genießen mit RELAX von sonoro

[Neuss] Ab sofort ist das RELAX von sonoro im Handel erhältlich. Das neue Audiosystem inklusive DAB+, Internetradio, WLAN, Spotify Connect, Bluetooth, USB und FM Radio verfügt nebenbei über vorinstallierte Meditationsinhalte. Die Steuerung des in Deutschland gestalteten und entwickelten Geräts erfolgt intuitiv über automatisch dimmbare grafische Farbdisplays, die Tasten am Gerät, die praktische Fernbedienung oder eine anwenderfreundliche App. Mit der Multiroom-Funktion können bis zu fünf Geräte der sonoro Smart Line in einer Gruppe miteinander vernetzt werden. Das RELAX mit den Abmessungen von etwa 183 mm (b) x 115 mm (h) x 223 mm (t) ist in den Farben Schwarz, Weiß, Silber und Rot für den Preis von 349 Euro (UVP) erhältlich.

