Großes Interesse an zusätzlicher Digitalradio-Vielfalt im Saarland

[Saarbrücken] Als „deutliches Zeichen für die Attraktivität des Digitalradio-Standortes Saarland“ hat der Direktor der LMS, Uwe Conradt, die Ergebnisse des von der LMS am 1. September 2017 eingeleiteten Interessensbekundungsverfahrens eingeordnet. Auf diesen Call for Interest haben ihr Interesse innerhalb der gesetzten Frist bekundet: die Central FM Media GmbH für „Radio Saarschleifenland“, die Funkhaus Saar GmbH für die Sender „Radio Homburg“, „Radio Neunkirchen“, „Radio Saarbrücken“ sowie für alle zukünftig lizenzierten Programme der Funkhaus Saar GmbH, die lulu media GmbH für ihr Programm „lulu fm“, die MEDIA BROADCAST GmbH für den Betrieb einer DAB+ -Plattform im Saarland und die Radio Salü Euro-Radio Saar GmbH für die landesweite Verbreitung ihres Programms „CLASSIC ROCK RADIO“ neben der schon bestehenden DAB+ -Verbreitung ihres Programms „RADIO SALÜ“ und die TopStar Radio S.a.r.l. für ihr Programm „Antenne Luxemburg“. Weitere Veranstalter wie das „Domradio“ des Bildungswerks der Erzdiözese Köln e. V. sowie „Kraftpaket, das Radio“ von Wilfried Eckel haben der LMS ihr Interesse an einer Digitalradio-Versorgung im Saarland bereits zuvor signalisiert. Die LMS wird die Ergebnisse des Interessensbekundungsverfahrens nunmehr im Medienrat der LMS in Bezug auf das weitere Vorgehen erörtern. Für die für einen Ausbau der Digitalradio-Versorgung im Saarland erforderlichen medien- und telekommunikationsrechtlichen Schritte wird die LMS zudem zeitnah das Gespräch mit dem Saarländischen Rundfunk, dem Deutschlandradio und der Staatskanzlei des Saarlandes suchen.

