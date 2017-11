Zusätzliches Interesse an der Verbreitung von Hörfunk-Angeboten im Saarland

[Saarbrücken] Neben den in der Pressemitteilung vom 2. November 2017 genannten Anbietern haben auch die MSM Medien Saar Mosel GmbH Interesse an der Verbreitung von zwei Hörfunkprogrammen, einem landesweiten Hörfunk-Musiksender im AC-Format und einem landesweiten Dauer-Hörfunk-Infokanal, sowie der Verein Association Musique sans Frontières mit seinem Programm „Radio Melodie“ zwischenzeitlich Interesse an einer Digitalradio-Versorgung im Saarland signalisiert. Damit ist nunmehr für mindestens elf Hörfunkprogramme Interesse an einer Verbreitung über DAB+ signalisiert. Durch die MEDIA BROADCAST GmbH wurde Interesse für den Betrieb einer DAB+ – Plattform im Saarland signalisiert, innerhalb derer eine Vielzahl von vielfältigen Hörfunkangeboten verbreitet werden könnte.

