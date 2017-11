Besserer DAB+ Empfang durch neue Sendeanlagen am Standort Welden

[München] Der Bayerische Rundfunk nimmt am 3. November im Landkreis Augsburg am Standort Welden neue Sendeanlagen für DAB+ in Betrieb. Damit vergrößert der BR das bayernweite DAB+ Sendernetz auf 47 Senderstandorte im Kanal 11 D. Gleichzeitig erhält das Regionalnetz Oberbayern-Schwaben auf Kanal 10 A Verstärkung um einen weiteren Senderstandort. Der Senderstandort Welden versorgt vor allem den westlichen und nördlichen Landkreis Augsburg, den Landkreis Dillingen sowie den nördlichen Landkreis Günzburg mit DAB+. Wer in diesem Sendebereich Radio über DAB+ hört, sollte ab 3. November an seinem DAB+ Gerät einen Sendersuchlauf durchführen. Dadurch werden die beiden Programmbouquets mit insgesamt 19 Programmen des BR und privater Anbieter über die Kanäle 11 D (bayernweites Sendernetz) und 10 A (Regionalnetz Oberbayern-Schwaben) vom Gerät übernommen. In Bayern sind bis Jahresende noch weitere Empfangsverbesserungen mit neuen DAB+ Senderstandorten am Wallberg (bei Tegernsee), Dingolfing sowie am Hesselberg in Planung. Bis 2020 ist zusätzlich eine Reihe weiterer neuer Sendeanlagen vorgesehen.

