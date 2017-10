SCHWARZWALDRADIO auf Erfolgskurs

[Offenburg] Seit September 2016 sendet SCHWARZWALDRADIO bundesweit im Digitalradio per DAB+. Und kann über ein Jahr später bereits Erfolge verkünden. Auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin wurde im vergangenen Monat die DAB+ Reichweitenstudie 2017 vorgestellt, zu der über 6.000 Personen in Deutschland mit Digitalradiogeräten im Haushalt befragt wurden*. Demnach haben knapp 800.000 Hörer schon einmal bei SCHWARZWALDRADIO reingehört. Mit einer durchschnittlichen Werbekampagne von zwei Wochen werden 214.000 Hörer in ganz Deutschland (WHK) erreicht. 88.000 Befragte bezeichneten sich als Stammhörer von SCHWARZWALDRADIO. Der Sender startet mit diesen positiven Zahlen nun in die Vermarktungsgespräche 2018. „Wir freuen uns, unseren Kunden ein Jahr nach dem bundesweiten Sendestart nicht nur unser subjektiv gutes Gefühl, sondern endlich auch belastbare Zahlen präsentieren zu können“, so der geschäftsführende Gesellschafter Markus Knoll. „Und auch der Hörerzuspruch reißt nicht ab – bei unserer Sondersendung zum Tag der Deutschen Einheit war die Beteiligung der Hörer außergewöhnlich hoch.“

