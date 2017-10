[München] Anstelle der bisherigen Verbreitung im landesweiten DAB-Netz Bayern (Kanal 10D) wird dem landesweiten Jugendradioprogramm Radio Galaxy jeweils eine DAB+-Kapazität in den lokalen Versorgungsgebieten München und Augsburg zugewiesen. Dieser bis zum 31. Oktober 2018 befristeten Zuweisung an den Anbieter Digitaler Rundfunk Bayern GmbH hat der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien in seiner Sitzung am 5. Oktober 2017 zugestimmt.

