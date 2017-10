[Augsburg] Ab sofort ist die RT1-Familie noch größer. So strahlt RT1 Neuburg Schrobenhausener Land jetzt auch in der Region Ingolstadt sein Programm über DAB+ im Kanal 11A) aus. Die Station übernimmt den Sendeplatz von ND1 digital. Zusätzlich ist das Programm auch über die Frequenzen 101.2 (ND), 94.6 (SOB) sowie im Web zu hören.

