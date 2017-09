lulu.fm feiert 1. Geburtstag

[Köln] Am 1. Oktober feiert lulu.fm seinen 1. Geburtstag. Das schwul-lesbische Metropolenradio, wird regelmäßig von mehr als 40.000 Menschen gehört, mehr als 25.000 davon sind Stammhörer. 100.000 Personen haben lulu.fm schon mal gehört. Das belegt die DAB+-Reichweitenstudie 2017, die anlässlich der IFA in Berlin vorgestellt wurde. lulu.fm verbreitet sein bundesweites LSBTI-Spartenprogramm über mehrere regionale DAB+-Multiplexe, bei Studienbeginn sendete lulu.fm seit neun Monaten in den Metropolen Berlin und Hamburg und erst seit fünf Monaten im Rhein-Main-Gebiet auf DAB+. „Es freut und motiviert uns sehr, nach so kurzer Zeit On Air einen so guten Zuspruch zu haben und wir bedanken uns bei unserer gesamten Hörerschaft“, sagt Frank Weiler, Geschäftsführer der lulu Media GmbH. „Diese Zahlen zeigen klar, dass unser schwul-lesbisches Programmkonzept angenommen wird, ein redaktionelles Spartenprogramm für eine klar definierte Zielgruppe über DAB+ funktioniert und zu mehr Vielfalt in der Radiolandschaft beiträgt. Auch unsere Hördauer ist erfreulicherweise überdurchschnittlich hoch. Würde lulu.fm bundesweit über DAB+ senden, würden uns hochgerechnet wohl etwa 200.000 Menschen regelmäßig hören.“

