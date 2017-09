Neue DAB+-Sendeanlagen am Standort Pfaffenhofen-Wolfsberg

[München] Der Bayerische Rundfunk nimmt am 4. Oktober im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm am Senderstandort Wolfsberg neue Sendeanlagen für DAB+ in Betrieb. Durch den erhöhten Senderstandort verbessert sich der Empfang bestehender und neuer Radioprogramme vor allem im nahe gelegenen Donautal. Vom Senderstandort Pfaffenhofen-Wolfsberg werden vor allem die Landkreise Pfaffenhofen a.d. Ilm, Neuburg-Schrobenhausen sowie die Städte Ingolstadt, Neuburg a.d. Donau und Neustadt a.d. Donau mit DAB+ versorgt. In Neuburg a.d. Donau ermöglicht der neue Standort nun auch den stabilen Indoor-Empfang. Der neue Standort ersetzt den bisherigen DAB+ Standort auf dem Audi-Werksgelände in Ingolstadt, der dem BR nicht mehr zur Verfügung steht. Wer Radio über DAB+ hört, sollte in diesem Sendebereich ab 4. Oktober an seinem DAB+ Gerät einen Sendersuchlauf durchführen. Auf diese Art und Weise werden die beiden Bouquets mit insgesamt 19 Programmen des BR und von privaten Anbietern über die Kanäle 11 D (bayernweites Sendernetz) und 10 A (Regionalnetz Oberbayern – Schwaben) sehr einfach vom Gerät übernommen. Im Angebot ist dabei auch die neue Volks- und Blasmusikwelle BR-Heimat, die sich innerhalb kürzester Zeit zum erfolgreichsten Digitalprogramm des BR entwickelt hat. Aktuell verzeichnet BR Heimat rund 270.000 Hörerinnen und Hörer (Tagesreichweite; Quelle: BR-Hörfunktrend 1. Halbjahr 2017). In Bayern sind bis Jahresende weitere Empfangsverbesserungen mit neuen DAB+ Senderstandorten in Welden (bei Augsburg), am Wallberg (bei Tegernsee), Dingolfing sowie am Hesselberg in Planung. Bis 2020 ist zusätzlich eine Reihe weiterer neuer Sendeanlagen vorgesehen.