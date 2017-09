Gemeinsames Nachtprogramm von BAYERN PLUS und MDR SCHLAGERWELT

[München] Die Schlagerfreunde zwischen Magdeburg und München, zwischen Chemnitz und Kempten, zwischen Erfurt und Erlangen rücken – zumindest im Digitalradio – enger zusammen: „Die Schlagernacht von BR und MDR“ feiert am 16. Oktober ihre Premiere und ist ab dann täglich zwischen 22.00 und 6.00 Uhr in den beiden digitalen Radioprogrammen von BR und MDR zu hören. Das gemeinsame Nachtprogramm wird in Erfurt, im MDR-Landesfunkhaus Thüringen – dem Sitz der MDR SCHLAGERWELT – produziert. Die Musikredaktionen von BAYERN PLUS und MDR SCHLAGERWELT stellen einen Musikpool zusammen: Neben den besten deutschen Schlagern aller Zeiten und aktuellen deutschen Hits werden darin auch internationale Schlager und Instrumentaltitel enthalten sein. Ergänzt wird das Programm durch Nachrichten, Wetter- und Verkehrsinformationen jeweils zur vollen Stunde. Tagsüber senden beide Wellen ihr gewohntes Programm.

zur Pressemeldung