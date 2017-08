Entspannen mit dem RELAX von sonoro

[Neuss] Exklusiv zur Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin stellt sonoro das neue Audiosystem RELAX vor, das speziell für das Schlafzimmer konzipiert wurde. So beinhaltet das System vorinstallierte Meditations- und Relax-Inhalte wie Kurzentspannungen, klassische Mediationen, Fantasiereisen, meditative Klänge und Naturklänge. Die Wiedergabe Musik kann über Internetradio, WLAN, Spotify Connect, Smartphone, Tablet-PC, Bluetooth, USB, FM Radio oder DAB+ Digitalradio-Empfang erfolgen. Das RELAX mit den Abmessungen von etwa 183 mm (b) x 115 mm (h) x 223 mm (t) ist in den Farben Schwarz, Weiß, Silber und Rot für den Preis von 349 Euro erhältlich.

