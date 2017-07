[München] Der Referent im Bereich Technik der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien Peter Hofmann gibt in einem aktuellen Blog-Beitrag Einsichten in die Planungen für DAB+ in Bayern. Neben der Umsetzung der ersten Schritte im Rahmen der Kooperation von Bayerischem Rundfunk und BLM im Raum Franken gibt er einen Ausblick zu dem regionalen DAB-Netz Oberpfalz-Niederbayern und neuen Netzen im Allgäu und im Oberland-Südostbayern.

zum BLM plus Blog