Franken goes digital

[München] In Franken können jetzt 14 Lokalradioprogramme über UKW und DAB+ empfangen werden. Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien hatte den Simulcast-Betrieb der 14 Programme am 1. Juni 2017 genehmigt, denen in den DAB-Netzen Unterfranken (10A), Mittelfranken (8C) und Oberfranken (10B) entsprechende DAB+-Kapazitäten zugewiesen wurden. Damit ist der erste Schritt im Rahmen der Kooperation von Bayerischem Rundfunk und BLM beim DAB-Netzbetrieb in Bayern umgesetzt. Bis Anfang Oktober soll eine weitere Kapazität in Unterfranken mit dem neuen Jugendprogramm hashtag# belegt werden. Spätestens Anfang Dezember sollen Radio Euroherz und extra radio, die derzeit noch auf einer gemeinsamen UKW-Frequenz senden, jeweils eine 24-Stunden-Kapazität im DAB-Netz Oberfranken bekommen. Zusätzlich werden seit 1. Juli 2017 in den DAB-Netzen Unterfranken, Mittelfranken und Oberfranken die landesweiten Hörfunkprogramme Rock Antenne, Absolut HOT und Kultradio verbreitet. egoFM soll ab 1. September 2017 die freie DAB-Kapazität belegen, die durch den Wegfall der landesweiten Verbreitung von Radio Galaxy entstanden ist, und läuft damit auch in den fränkischen DAB-Netzen.

