Ergebnisse der Funkanalyse Bayern 2017

[Nürnberg] Nach den Ergebnissen der Funkanalyse Bayern 2017 erreichen die bayerischen Lokalradio-Programme an einem durchschnittlichen Werktag 29,0 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren in Bayern und damit täglich 3,2 Mio. Hörer. Die höchste Tagesreichweite aller bayerischen Radioprogramme erzielt wiederum ANTENNE BAYERN mit 30,0 Prozent (3,3 Mio. Hörer). Insgesamt hören 86,8 Prozent der bayerischen Bevölkerung ab 14 Jahren an einem durchschnittlichen Werktag Radio. Die durchschnittliche Hördauer liegt an Werktagen bei 238 Minuten. Der BLM-Präsident Schneider zu den Ergebnissen der Funkanalyse: „Aus der Sicht der Landeszentrale ist die zunehmende Verbreitung von Digitalradio (DAB+) in Bayern besonders bemerkenswert. Ein Fünftel der bayerischen Bevölkerung, das sind rund 2,2 Mio. Personen ab 14 Jahren, verfügen inzwischen über mindestens ein DAB+-Empfangsgerät. Umso wichtiger ist es, die Simulcastverbreitung der bayerischen Lokalprogramme über DAB+, die in diesen Tagen in den drei fränkischen Regierungsbezirken gestartet ist, zügig im ganzen Land umzusetzen.

