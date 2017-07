Bayern rockt digital: 73 % mehr Tagesreichweite für ROCK ANTENNE

[München] Rekord für den Radiosender ROCK ANTENNE: Die Funkanalyse Bayern 2017 bescheinigt dem Sender einen Zuwachs von 73 % mehr Tagesreichweite im Freistaat. Auch in allen Rock-Cities, in denen der Sender via UKW empfangbar ist, wächst die Rock-Community. Insgesamt schalten nun 372.000 Hörer aus ganz Bayern täglich ein. Neben der Tagesreichweite verzeichnet der Sender auch in der Durchschnittsstunde (Montag–Freitag) einen Höchstwert. Mit 91.000 Hörern in der durchschnittlichen Senderstunde erreicht die Rockstation eine Steigerung von 40 % im Vergleich zur letztjährigen Erhebung. Guy Fränkel, Geschäftsführer und Programmdirektor von ROCK ANTENNE: „Wir sind sehr glücklich über dieses Rekordergebnis! Es zeigt uns, dass die Hörerinnen und Hörer in Bayern ROCK ANTENNE wollen und wir freuen uns darauf ab 1. September 2017 noch mehr Rockfans im Freistaat zu erreichen.“



zur Pressemeldung