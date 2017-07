DAB+ unterstützt Entwicklung des autonomen Fahrens

[Erlangen] Der Automobilentwickler Bertrandt in Regensburg entwickelt zusammen mit dem Fraunhofer-Institut selbstfahrende Autos. Jetzt haben die Entwickler eine positive Zwischenbilanz gezogen. Getestet wird diese Technologie derzeit nur in Bayern. Bei der Technik geht es vor allem um Lokalisierung. Damit das Auto präzise an der Stopplinie anhält, sind viele Daten notwendig: Ein normaler GPS-Empfänger am Auto reicht für so eine detaillierte Lokalisierung nicht. Das von Bertrandt und dem Fraunhofer-Institut entwickelte Verfahren setzt auf den digitalen Radiostandard DAB.

