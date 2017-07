Beeindruckendes Ergebnis für das Funkhaus Pfaffenhofen

[Pfaffenhofen] Die Sender des Funkhauses Pfaffenhofen sind bei den Hörern in den Landkreisen Pfaffenhofen, Neuburg-Schrobenhausen und Eichstätt, sowie in den Städten Ingolstadt und Pfaffenhofen äußerts beliebt. Das beweisen die Zahlen der Funkanalyse Bayern, die heute anlässlich der Lokalfunktage in Nürnberg vorgestellt wurden. Demnach hören über 22 000 Menschen allein aus dem Landkreis Pfaffenhofen regelmäßig ein Programm der Senderfamilien Radio Ilmwelle oder PN Eins. Auch die Zahl der Digitalradiobesitzer liegt im Landkreis Pfaffenhofen weit über dem Durchschnitt der bayerischen Digitalradioempfangsgebiete. So besitzen im Landkreis Pfaffenhofen inzwischen über 37% ein DAB+ Gerät, im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind es ebenfalls beachtliche 36 %, die ein DAB+ Gerät besitzen.

