[Nürnberg] Die Funkanalyse Bayern 2017 zeigt: pure fm – bayerns electronic radio ist das reichweitenstärkste DAB+ Lokalprogramm (ohne UKW) in der Region Ingolstadt. pure fm der Sender für feinste elektronische Musik setzt in Bayern gezielt auf den neuen, digitalen Verbreitungsweg DAB+. Nach den Zahlen der FAB haben 8,1% der Bevölkerung ab 14 Jahren pure fm schon mal gehört. In der Tagesreichweite (Mo-Fr) führt pure fm die Liste mit 1,4% an.

