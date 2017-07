Radio Augsburg mit satten Plus bei DAB+

[Augsburg] Immer mehr Menschen in Bayern besitzen ein Digitalradio – und immer mehr Menschen hören RADIO AUGSBURG. Das geht aus der Funkanalyse Bayern hervor, die an diesem Dienstag in Nürnberg vorgestellt worden ist. Die Zahl der Stammhörer ist laut der Funkanalyse in den vergangenen zwölf Monaten von 11.000 auf 16.000 Hörer gestiegen – ein Anstieg von fast 50 Prozent. RADIO-AUGSBURG-Geschäftsführer Ulrich Bobinger: „Diese positive Entwicklung zeigt, dass unser sehr stark informationsorientiertes Programm aus und für Augsburg eine echte Lücke im lokalen Hörfunkangebot schließt. Wir sagen allen Hörerinnen und Hörern ein herzliches Dankeschön!“

zur Pressemeldung