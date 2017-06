Qual der Wahl: Bewerbungsfrist in Bayern beendet

[München] Auf die beiden Ausschreibungen der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien für ein landesweites Digitalradioangebot und ein lokales DAB+-Programm in Unterfranken sind insgesamt neun Bewerbungen eingegangen. Die Bewerbungsfrist ist gestern um 24 Uhr abgelaufen. Für die landesweite DAB+-Kapazität mit 48 CU (64kbit/s) in den Regionalnetzen Unterfranken (10A), Oberfranken (10B), Mittelfranken (8C), Oberpfalz-Niederbayern (12D) und Oberbayern-Schwaben (10A) gibt es fünf Bewerber. Die DAB+-Übertragungskapazitäten stehen zum 01.07.2017, spätestens zum 01.09.2017 zur Verfügung. Für das lokale Digitalradioangebot in Unterfranken (DAB+-Kapazität mit 54 CU/72kbit/s) sind vier Bewerbungen eingegangen. Die Kapazität im DAB-Netz Unterfranken kann ab 1. Juli 2017 genutzt werden, der Sendebetrieb soll spätestens zum 11. Oktober 2017 aufgenommen werden. Der Medienrat der Landeszentrale wird die Auswahlentscheidung für das landesweite Digitalradioangebot voraussichtlich in der Sitzung am 13. Juli 2017 treffen und eine Kapazitätszuweisung für zunächst acht Jahre vornehmen.

zur Pressemeldung