hr baut den digitalen Radioempfang weiter aus

[Frankfurt] Um einen weiteren leistungsstarken Sender erweitert der hr sein DAB+ Sendernetz. Ab Dienstag, 27. Juni, werden alle sechs hr-Hörfunkprogramme (hr1, hr2-kultur, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM) vom Sender Biedenkopf in gleich guter Empfangsqualität auch in Mittelhessen digital-terrestrisch verbreitet. Die Inbetriebnahme des Standortes Biedenkopf ermöglicht nun auch in der Region Marburg/Biedenkopf den digitalen Empfang aller hr-Radioprogramme über Antenne. Außerdem wurde bereits am 5. Juni die Sendeleistung am Standort Rimberg auf 10 kW verdoppelt. Diese Maßnahme führt zusätzlich zu einer spürbar besseren Versorgung im Empfangsbereich des Senders Rimberg.

