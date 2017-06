[Köln] lulu.fm, das schwul-lesbische Metropolenradio, erweitert erneut sein DAB+-Sendegebiet. Ab Sommer wird lulu.fm seinen Sendebetrieb auch im Rhein-Neckar-Gebiet aufnehmen, ab Herbst wird das Programm auch in der mitteldeutschen Metropole Leipzig-Halle über Antenne via DAB+ zu hören sein. Die technische Reichweite von lulu.fm erhöht sich damit auf etwa 18 Mio Einwohner in fünf deutschen Metropolen. Das ist 1/4 der Bevölkerung über 14 Jahre.

