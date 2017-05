Digitalradio Österreich: Fliegender Wechsel in der Geschäftsführung

[Wien] Führungswechsel im Verein Digitalradio Österreich: Da Gernot Fischer mit der Firma RTG als Multiplexanbieter in der laufenden Sendernetz-Ausschreibung ins Rennen geht, zieht er sich aus der Geschäftsführung des Vereins zurück und übergibt seine Agenden an Matthias Gerwinat, der von der Generalversammlung einstimmig zum Nachfolger ernannt wurde. Gerwinat ist Geschäftsführer von ERF und mit beiden Radioprogrammen ERF und Now Radio seit dem Beginn von Digitalradio im Mai 2015 mit dabei: „Ich bin begeisterter DAB+ Fan. ERF ist bereits in Deutschland, der Schweiz und Südtirol auf DAB+ sehr erfolgreich. Diese Erfahrung des internationalen Radionetzwerkes kann ich nun in meine neue Aufgabe einbringen.“

