Mitteldeutschland führend in der Versorgung mit DAB+

[Leipzig] Im Sendegebiet des MDR werden aktuell 99 Prozent der Fläche sowie 88 Prozent der Bevölkerung und 100 Prozent der Bundesautobahnen mit DAB+ Angeboten des Mitteldeutschen Rundfunks versorgt. Das Sendernetz des MDR umfasst mittlerweile 28 Standorte in Mitteldeutschland. Damit gehören die drei mitteldeutschen Bundesländer zu der am besten für die digitale Radiozukunft gerüsteten Region Deutschlands. In Sachsen verfügen bereits 15,6 Prozent der Haushalte über mindestens ein DAB+ Empfangsgerät. Sachsen ist damit das Bundesland mit der höchsten DAB+ Ausstattung in Deutschland. Dies geht aus einer Information des Senders an den MDR-Rundfunkrat hervor, der am Dienstag, 2. Mai 2017 in Leipzig tagte.

