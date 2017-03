[London] Weltweit wurden bisher über 53 Millionen DAB/DAB+ Empfänger verkauft. Dies berichtet die Organisation WorldDAB. Berücksichtigt wurde dabei auch die Ausstattung in den Fahrzeugen. So werden in Norwegen inzwischen bereits 98% der Neuwagen standardmäßig mit DAB+ ausgeliefert, in UK sind es 87% und der Schweiz 66%.

