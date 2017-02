BLM zum weiteren Ausbau von DAB+ in Bayern

[München] Im Rahmen der 47. Medienratssitzung hat der Präsident der BLM einen Ausblick zum weiteren Ausbau von DAB+ in Bayern gegeben. Auf der Basis der BR/BLM-Vereinbarung zum Infrastruktur-Sharing in DAB-Netzen wird demnach die Bayern Digital Radio ab dem 01.07.2017 allen UKW-Radioanbietern in Oberfranken, Unterfranken und im westlichen Mittelfranken eine DAB-Ausstrahlung anbieten können. Die Landeszentrale wird daher in einem ersten Schritt allen heute sendenden UKW-Anbietern in diesen 3 Regionen die Simulcast-Ausstrahlung ihrer UKW-Hörfunkprogramme in den regionalen DAB-Netzen anbieten. Durch die Fördermittel des Freistaates Bayern und der Landeszentrale wird es möglich sein, das DAB-Engagement der lokalen Hörfunkanbieter in den nächsten 4 Jahren besonders zu fördern. Sollten nach der Abfrage zur Simulcastverbreitung dann noch freie Kapazitäten in diesen 3 Regionalnetzen vorhanden sein, wird in einem zweiten Organisationsschritt eine Ausschreibung der freien Kapazitäten vorgenommen. Ziel ist es, bis 01.07.2017 die DAB-Regionalnetze in Oberfranken, Unterfranken und Mittelfranken mit einem breiten Angebot an lokalen Hörfunkprogrammen in Betrieb zu nehmen. Für die heute sendenden landesweiten DAB-Anbieter wird parallel eine Abfrage durchgeführt, ob sie ihr landesweites DAB-Engagement ab 01.07.2017 ebenfalls für 4 Jahre fortsetzen wollen. Die mögliche Förderquote für landesweit verbreitete Angebote wird bei max. 25 % liegen.

