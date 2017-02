UKW-Frequenzen für Rock Antenne und egoFM

[München] Der Medienrat der BLM hat der Umwidmung bisheriger UKW-Frequenzen in München und Erlangen ab 1. September 2017 zugestimmt. Die 94,5 MHz in München wird zur UKW-Stützfrequenz umgewidmet und ab 1. September der Digitalradio-Station Rock Antenne für fünf Jahre zur Verfügung gestellt. Allerdings soll die Rock Antenne GmbH auf die Verbreitung ihres Programms in den lokalen Versorgungsgebieten Landkreis Erding, Stadt Freising und Stadt Ebersberg über die Frequenzen 87,9 MHz, 95,0 MHz und 93,0 MHz verzichten. Die UKW-Frequenz 106,2 MHz in Erlangen wird als Stützfrequenz dem bundesweiten Hörfunkprogramm egoFM zur Verfügung gestellt.

