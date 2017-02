[Stuttgart] In Baden-Württemberg stehen voraussichtlich ab 01.07.2017 zwei Übertragungskapazitäten für die Zuweisung an private Hörfunkveranstalter zur Verbreitung von Hörfunkangeboten in digitaler Technik (DAB+) zur Verfügung. Die Ausstrahlung erfolgt über den landesweiten Multiplex (Kanal 11 B). Die Antragsfrist endet am 10. März 2017, 12.00 Uhr.

zur Ausschreibung