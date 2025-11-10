Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb von Funkanlagen durch den BR in Österreich verlängert

(Wien) Dem Bayerischen Rundfunk, Rundfunkplatz 1, 80335 München, Deutschland, wird gemäß § 28 Abs. 1 iVm § 34 Abs. 2 Telekommunikationsgesetz 2021 (TKG 2021), BGBl. I Nr. 190/2021 idF BGBl. I Nr. 75/2024, die Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb der Funkanlagen „BREGENZ 1 (Pfänder) Block 10A“, „INNTAL EBBS (Ebbs Buchberg) Block 10A“ und „INNTAL EBBS (Ebbs Buchberg) Block 11D“ sowie „UNTERSBERG GEIERECK (Untersberg) Block 10A“, die durch die beiliegenden, einen Bestandteil des Spruchs bildenden, technischen Anlageblätter (Beilagen 1. bis 4.) beschrieben sind, zur Verbreitung von digitalem Hörfunk erteilt. Die Bewilligung gemäß Spruchpunkt 1. wird gemäß § 34 Abs. 5 TKG 2021 von 01.01.2026 bis zum 01.01.2036 befristet.
