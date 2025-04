Von Techno bis zum Orient: Berliner Radiolandschaft wird noch vielfältiger

(Berlin) Die einzigartige Radiolandschaft der Hauptstadtregion wird durch die aktuellen Entscheidungen des Medienrats der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) noch vielfältiger. Folgenden Veranstaltern wird eine UKW-Frequenz zugewiesen:

Der eagle Broadcast Brandenburg GmbH für das Programm 106.8 pure fm

Der Radio B2 GmbH für das Programm jazz fm

Der Byte.FM GmbH für das Programm ByteFM

Der Media Arabica Radio und Broadcast GmbH für das Programm RADIO ORIENT

Martin Gorholt, Vorsitzender des mabb-Medienrates: „Die Radiolandschaft in Berlin und Brandenburg ist so vielfältig wie in keiner anderen Region in Europa. Wir freuen uns, dass wir mit unseren Entscheidungen diese Vielfalt noch weiter ausbauen und den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Region neue Hörerlebnisse anbieten können.“

106.8 pure fm sendet ab Januar 2026 über UKW in Berlin

Das Programm 106.8 pure fm sendet ab dem 1. Januar 2026 über die UKW-Frequenz Berlin 106,8 MHz. Derzeit ist das Programm auf DAB+ und als Webstream hörbar. Neben einem musikalischen Schwerpunkt auf elektronischer Musik soll über die Klubkultur, Musikszene und das Nachtleben in Berlin und Brandenburg berichtet werden.

Jazz für die Hauptstadtregion

jazz fm sendet vom 1. Oktober 2025 bis zum 31. Dezember 2025 über die UKW-Frequenz Berlin 106,8 MHz und ab dem 1. Januar 2026 über die UKW-Frequenzen Berlin 91,0 MHz und Potsdam 90,7 MHz. Das Programm jazz fm wird eine Palette von Jazzstilen sowie redaktionelle Beiträge rund um das Thema Jazz anbieten. Auch Zielgruppen, die bisher nicht mit dem Genre in Berührung gekommen sind, sollen mit dem Programm angesprochen werden. Die übergangsweise dreimonatige Aufschaltung auf die Frequenz 106,8 MHz soll den Übergang für die Zielgruppe erleichtern, bevor das Programm dauerhaft auf die Frequenzen Berlin 91,0 MHz und Potsdam 90,7 MHz wechselt.

Musikjournalismus von ByteFM zukünftig auf UKW-Frequenz 88,4 MHz zu hören

Bisher konnte das musikjournalistische Programm von ByteFM über DAB+ und als Webstream gehört werden. Ab dem 1. Januar 2026 können Interessierte es darüber hinaus über die Berliner UKW-Frequenz 88,4 MHz empfangen. Das Programm wird von einer Vielzahl von Musikjournalist:innen produziert und moderiert. Gesendet wird ein musikalischer Mix aus den Genres Rock, Elektro, Blues, Hip-Hop und Jazz bis hin zu klassischer Musik.

Radio Orient sendet auf UKW-Frequenz 104,1 MHz

Das Programm von Radio Orient richtet sich neben Menschen mit Migrationshintergrund aus dem arabischen, persischen und kurdischen Raum auch an Berliner Radiohörer:innen mit einem Interesse an orientalischer Musik, Kultur und integrativem Austausch. Ziel soll sein, das Interesse an Integration zu wecken und den großen Kulturraum Orient vielseitig zu beleuchten. Das Programm ist ab dem Frühsommer über die Berliner UKW-Frequenz 104,1 MHz empfangbar. Zusätzlich kann es über DAB+ und im Webstream gehört werden.

Hintergrund der Ausschreibung

Gegenstand der Ausschreibung waren die derzeit von ALEX Berlin genutzte Berliner UKW-Frequenz 91,0 MHz, die Berliner UKW-Frequenz 88,4 MHz und die Potsdamer UKW-Frequenz 90,7 MHz, über die aktuell die Programme von nicht-kommerziellen Hörfunkveranstaltern ausgestrahlt werden. Außerdem waren die aktuell unbelegte Frequenz Berlin 104,1 MHz und die Frequenz 106,8 MHz, die turnusgemäß auszuschreiben war, Gegenstand des Vergabeverfahrens. Um entsprechend des gesetzlichen Auftrags der Medienanstalt die Digitalisierung der terrestrischen Hörfunkverbreitung in Berlin und Brandenburg sicherzustellen, wurden alle UKW-Zuweisungen in diesem Verfahren mit der Auflage verbunden, das jeweilige Programm jetzt oder zukünftig im UKW/DAB+-Simulcast zu verbreiten. Bis zur Ausschreibungsfrist sind 13 Bewerbungen bei der mabb eingegangen. ALEX Berlin und die Freien Radios sind nach wie vor in bester Qualität und großer Reichweite in Berlin und Brandenburg über DAB+ zu empfangen.

