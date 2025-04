In Passau: Andere UKW-Frequenzen für BR-Radioprogramme

(München) Für Hörerinnen und Hörer im Versorgungsbereich des Senders Passau (Kühberg) ändern sich am 20. Mai 2025 die Frequenzen für den UKW-Empfang von fünf Radiowellen des Bayerischen Rundfunks. Aufgrund einer technischen Umstellung überträgt der BR seine Programme BAYERN 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR-Klassik und BR24 per UKW dort künftig über den Sender Brotjacklriegel. Ein neuer Suchlauf am UKW-Radio kann erforderlich sein.

Hintergrund ist die Stilllegung des UKW-Senders Passau (Kühberg) aus wirtschaftlichen Gründen und um mehr Energieeffizienz in der Verbreitung zu erreichen. Vom Sender Passau (Kühberg) aus überträgt der Bayerische Rundfunk BAYERN 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR-KLASSIK und BR24 künftig ausschließlich via DAB+. Via UKW können die fünf Programme weiterhin über den Sender Brotjacklriegel empfangen werden. Der BR informiert mit einer Hinweisschleife auf den betroffenen Frequenzen über die Änderung.

Geänderte UKW-Frequenzen für den Raum Passau ab 20. Mai 2025:

Programme Sender Brotjacklriegel BAYERN 1 92,1 MHz Bayern 2 96,5 MHz BAYERN 3 94,4 MHz BR-KLASSIK 100,9 MHz BR24 106,9 MHz

Mit der BR-Frequenzsuche lassen sich die empfohlenen Frequenzen über https://frequenzsuche.br.de/ sehr einfach ermitteln.

DAB+ Empfang

Die Stadt Passau sowie der Landkreis Passau sind außerdem mit DAB+ über den Sender Passau (Kühberg) weiterhin sehr gut versorgt. DAB+ garantiert eine deutlich größere Programmvielfalt als UKW, überall kostenfreien Empfang via Antenne (und ohne Internet) sowie beste Radio-Qualität.

Zehn BR-Programme sind zuzüglich ihrer Regionalvarianten über die DAB+-Kanäle 7D und 11 D in Niederbayern auf Sendung:

BAYERN 1 (alle Regionalvarianten), Bayern 2, BAYERN 3, BR-KLASSIK, BR24

BR Heimat, BR Schlager, PULS, BR24live, BR Verkehr

Insgesamt sind in Passau mehr als 50 Radiostationen via DAB+ zu empfangen. Informationen zum komfortablen DAB+-Empfang mit vielen neuen Programmen gibt es auf der Website https://www.br.de/dabplus.

Die kostenfreie BR Service-Hotline der Technischen Information ist Hörerinnen und Hörern behilflich unter der Tel-Nr. 0800 / 5900 789 oder per Mail an: techinfo@br.de.

