DAB+ am Welttag des Radios: digital, verlässlich, zukunftssicher

(Berlin) Am 13. Februar erinnert der Welttag des Radios an die Gründung des United Nations Radio im Jahr 1946 – und damit an 79 Jahre Radio als verlässliche Informationsquelle. Auch im digitalen Zeitalter bleibt das Medium unverzichtbar. Mit DAB+ Radio, dem digitalen Nachfolger von UKW, wird sichergestellt, dass auch künftige Generationen freien und diskriminierungsfreien Zugang zu relevanten Nachrichten haben. Laut EBU ist terrestrisches Radio in 28 von 31 europäischen Ländern das vertrauenswürdigste Medium.

Radio in Deutschland – vielfältig, beliebt und digital

Der Anteil digitaler Radioempfänger wächst kontinuierlich. Im Jahr 2024 wurden über 1,2 Millionen DAB+ Empfänger in Deutschland verkauft (GfK-Handelspanel), was 50 Prozent aller abgesetzten Radioempfangsgeräte entspricht – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2020, als der Anteil noch bei 35 Prozent lag. Besonders gefragt sind kompakte Digitalradios: 56 Prozent aller 2024 verkauften Geräte dieser Kategorie unterstützen DAB+. Allein im Jahr 2024 fanden über 700.000 DAB+ Tischgeräte einen neuen Besitzer. Trotz wachsender Streaming-Angebote bleibt das klassische Radiohören in Deutschland beliebt – neun von zehn Menschen nutzen weiterhin den Rundfunkempfang. Streaming oder Webradio werden von rund zwei Dritteln der Hörerinnen und Hörer genutzt (Verbraucherumfrage der GfK im Auftrag des ZVEI, 2024).

DAB+ als verlässlicher Übertragungsweg beim Zivilschutz

Neben dem Empfang von Radioprogrammen erhält DAB+ eine weitere Funktion: Künftig werden DAB+ Empfänger einen wichtigen Beitrag zum Bevölkerungsschutz leisten. Mit dem „Automatic Safety Alert (ASA)“ bleibt die Bevölkerung auch in Krisensituationen informiert – selbst bei Ausfällen von Mobilfunk oder Internet. Das System sendet automatisch digitale Warnmeldungen über DAB+ Radio und stellt so eine zuverlässige, regionale und unterbrechungsfreie Alarmierung sicher. ASA läuft im Hintergrund, ist regional anpassbar und nutzt die hohe Reichweite des DAB+ Sendenetzes für maximale Sicherheit. Dies ist zum Beispiel bei Radioweckern von Vorteil, die aus dem Standby aktiviert werden können. Erste Geräte werden ab der Mitte des Jahres im Handel verfügbar sein.

Mehr und weiterführende Informationen rund um DAB+ Radio: dabplus.de.

Welttag des Radios: unesco.org/en/days/world-radio

