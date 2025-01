Sendestandort Heidenheim (an der Brenz) auf Sendung

(Marxzell) Am 16.01.2025 ging für DAB+ ein neuer Sendestandort in Heidenheim in Betrieb. Davon profitieren der Stadt- und Landkreis Heidenheim sowieso Abschnitte der Autobahnen 7 und 8. Das DAB+-Sendernetz im Kanal 11B in Baden-Württemberg umfasst aktuell folgende Programme: Radio 7, egoFM, baden.fm, DIE NEUE 107.7, die neue welle, DONAU 3 FM, HITRADIO OHR, RADIO REGENBOGEN, REGENBOGEN 2, Radio Ton, Radio Seefunk, bigFM, Radio TEDDY, antenne1, Energy Stuttgart und ANTENNA BW. Betreiber der Sendeanlage ist die ON AIR support GmbH.

