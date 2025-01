DAB+ Zuführung für Niedersächsische NKLs

(Nettersheim) Am 12.12.2024 hat Milling Broadcast Services den Zuschlag für die Signalheranführung für sich entscheiden können. Nachdem der unterlegene Wettbewerber keinen Einspruch eingelegt hat, ist Milling Broadcast Services nunmehr der offizielle Dienstleister für die Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM).

Die NLKs Ems-Vechte-Welle, Oldenburg 1, Radio ZuSa in Uelzen, Radio Ostfriesland, osradio 104.8, StadtRadio Göttingen, Radio Tonkuhle und Radio Okerwelle können schon bald über die DAB+ Multiplexe in Niedersachsen neben ihrer UKW-Verbreitung in digitaler Qualität gehört werden.

Christian Milling, geschäftsführender Gesellschafter der Milling Broadcast Services : „Wir konnten mit unserem innovativen kostengünstigen Konzept überzeugen. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Jeder Euro, der nicht in die Programmverteilung und Ausstrahlung gesteckt werden muss, ist ein Euro mehr für den Content. Und davon lebt das Radio. Daher setzen wir uns auch 2025 dafür ein, die Verbreitungskosten für die Programmanbieter durch neue technische Ansätze signifikant zu senken.“

