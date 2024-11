Ausbauprogramm vom ersten nationalen DAB+ Multiplex für das Jahr 2024 erfolgreich abgeschlossen

(Köln) Media Broadcast hat das Ausbauprogramm des bundesweiten Sendernetzes für das erste nationale DAB+ Programmpaket für das Jahr 2024 erfolgreich abgeschlossen. So sind in fünf Regionen zusätzlich fünf neue Senderstandorte im Verlauf des Jahres hinzugekommen, welche ab sofort für einen noch besseren Empfang der 13 öffentlich-rechtlichen und privaten Programme in den jeweiligen Empfangsgebieten sorgen. Im Jahr 2025 geht der Ausbau weiter.

Folgende Senderstandorte des ersten nationalen DAB+ Multiplex im Kanal 5C wurden im Jahr 2024 neu in Betrieb genommen:

Senderstandort Bundesland Empfangsregion Bad Tölz Bayern Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, B13, B472 Inntal (Ebbs) Tirol, Österreich Oberbayern, Landkreis Rosenheim, A93 Hohe Wurzel Hessen Rheingau-Taunus-Kreis, B54, B260 Schleswig Schleswig-Holstein Kreis Schleswig-Flensburg, A7, B76, B77, B201 Wilhelmshaven Niedersachsen Wilhelmshaven, A29

Mit dem Abschluss des für 2024 geplanten Ausbauprogramms umfasst das Sendernetz nun insgesamt 170 Standorte, womit mehr als 91 Prozent der Bevölkerung in Deutschland die 13 Programme mit einer Zimmerantenne zuhause empfangen kann. Die Flächenversorgung für mobilen Empfang beträgt derzeit mehr als 97 Prozent, die Versorgung der Autobahnen liegt bereits bei über 99 Prozent und entspricht damit nahezu einer Vollversorgung.

Im Jahr 2025 werden weitere Senderstandorte ausgebaut und das Sendernetz erneut vergrößert. Die genauen Standorte und Termine zur Inbetriebnahme werden nach Abschluss der Detailplanungen veröffentlicht.

Folgende Programme sind im ersten nationalen DAB+ Programmpaket enthalten:

• Deutschlandfunk

• Deutschlandfunk Kultur

• Deutschlandfunk Nova

• Deutschlandfunk Dokumente und Debatten

• Absolut relax

• Energy Digital

• ERF Plus

• Klassik Radio

• Radio Bob

• Radio Horeb

• Radio Schlagerparadies

• Schwarzwaldradio

• sunshine live

Unter www.dabplus.de/empfang steht den Hörerinnen und Hörern ein Empfangscheck zur Verfügung, mit dem man durch Eingabe der Postleitzahl die DAB+ Empfangsverhältnisse an diesem Ort prüfen kann.

„Wir kommen unserem Ziel, Deutschland flächendeckend mit dem ersten bundesweiten DAB+ Multiplex zu versorgen, immer näher. In diesem Jahr konnten wir wieder etliche Versorgungslücken schließen. Auch für die kommenden Jahre planen wir den weiteren Ausbau. Die Anstrengungen haben sich gelohnt“, sagt Francie Petrick, Geschäftsführerin von Media Broadcast.

Über Media Broadcast

Rundfunk- und Telekommunikationsdienstleistungen mit 100 Jahren Erfahrung

Media Broadcast ist ein Unternehmen der freenet AG und als Deutschlands größter, bundesweiter Serviceprovider der Rundfunk- und Medienbranche Partner für Digitalisierung. Das Unternehmen projektiert, errichtet und betreibt multimediale Übertragungsplattformen für TV und Hörfunk auf Basis moderner Sender-, Leitungs- und Satellitennetzwerke. Media Broadcast ist Marktführer bei der terrestrischen Radio- und Fernsehverbreitung DAB+ und DVB-T2 HD, vermarktet die Plattform freenet TV und ist u. a. am DAB+ Plattformbetreiber Antenne Deutschland beteiligt. Darüber hinaus vernetzt das Unternehmen Rundfunkanbieter mit seinem hochverfügbaren Glasfasernetzwerk. Media Broadcast betreibt 5G Campusnetze für Industriekunden, private Unternehmen und Kunden aus dem öffentlichen Sektor. Zudem erbringt das Unternehmen hoch qualitative Telekommunikationsdienstleistungen für bundesweit tätige Kunden. Aktuell treibt der Serviceprovider die Entwicklung von 5G Broadcast, der neuen Rundfunkübertragungstechnologie für mobile Endgeräte, voran. Als eines der ersten Unternehmen in Deutschland hat Media Broadcast 2019 für alle Mitarbeitenden die 4-Tage-Woche eingeführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Köln. Mehrere hundert Servicemitarbeitende sind bundesweit im Einsatz.

